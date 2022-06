Terni, altro giro di quadriglia in Consiglio Comunale: Musacchi passa a Forza Italia

TERNI -Nel corso di una conferenza stampa mattutina, a Palazzo Spada, è stato ufficializzato l’ingresso della consigliera comunale Doriana Musacchi nel gruppo di Forza Italia.

Lo ha annunciato il gruppo dirigente di Fi, con l’onorevole Raffaele Nevi, la capogruppo Lucia Dominici e il presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti.

“Dopo un lungo periodo nel gruppo misto – ha detto Doriana Musacchi – ho deciso di entrare in Forza Italia in quanto ne condivido i valori e l’impegno verso la città. Ho portato avanti in solitaria alcune battaglie che ritengo fondamentali, ora sono pronta a mettermi a servizio della squadra, su molti atti in consiglio già mi sono trovata sulle posizione amministrative e politiche dei colleghi di Forza Italia e degli amministratori, come l’assessore Stefano Fatale”. Si tratta del ventisettesimo cambio di casacca dall’inizio della legislatura.