Terni, altra notte violenta: giovane pestato a sangue in piazza della Repubblica

TERNI – Al ritornello della città più sicura, refrain che da tre anni si continua a cantare, non crede più nessuno. L’evidenza è l’ennesima notte di violenza consumatasi in pieno centro, negli orari della movida. Vittima, stavolta, un ventinovenne ternano.

Il fatto

Il giovane sarebbe stato inseguito da due giovani, dei quali non si conoscono ancora la generalità, da via Cavour fino a piazza della Repubblica, poi alle 23.30 sarebbe scattata l’aggressione, per motivi che sono in corso di accertamento.

Il giovane avrebbe cercato di rifugiarsi nel bagno di un bar ma è stato comunque raggiunto e pestato a sangue, ed ha riportato varie lesioni, compresa la frattura del setto nasale, per una prognosi si circa 30 giorni. Gli aggressori sono poi fuggiti, tanto che arrivo della Polizia, dei Carabinieri e del 118 non c’erano già più. Proprio nel bar il giovane è stato soccorso dall’ambulanza: perdeva molto sangue. Successivamente è stato portato in ospedale.

Non appena sarà possibile sarà ascoltato, per cercare di capire la dinamica che ha condotto all’aggressione e quindi cercare di arrivare all’identificazione dei responsabili. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona e le testimonianze di chi ha assistito al fatto. Il primo intervento sul posto è stato svolto dalle pattuglie mobili della polizia impegnate nei controlli sulla movida