Terni, allarme bomba in via del Tribunale, ma era solo un innocuo zainetto

TERNI – Falso allarme bomba nel centro storico di Terni. Venerdì un passante informava sul 112 che c’era uno zainetto abbandonato in via del Tribunale. L’immediato intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile permetteva di chiarire, attraverso una serie di testimonianze, che lo zainetto (presente sul posto da un paio di giorni) era stato lì messo da una persona che lo aveva trovato in mezzo alla strada qualche giorno prima e, siccome stava piovendo, lo aveva spostato dove è stato rinvenuto per evitare che si bagnasse. Aperto, lo zainetto non conteneva nulla di significativo o pericoloso.