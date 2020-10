Terni, allagamenti a Borgo Rivo, il Sii: “Sempre massima attenzione, fatti molti interventi”

TERNI – Il maltempo aveva messo nuovamente in ginocchio il quartiere di Borgo Rivo, con continui allagamenti, tanto da essere divenuto oggetto anche di una nota degli esponenti dell’opposizione in Consiglio Comunale. Ora sulla vicenda interviene il Sii.

“I merito al problema riscontrato dopo il maltempo nel quartiere di Borgo Rivo a Terni, il Servizio Idrico Integrato sottolinea – si legge – che l’attenzione su questa area abitata è sempre stata alta, come lo è su tutte le altre zone sensibili del territorio. Il problema di Borgo Rivo è complesso e coinvolge una serie di questioni che non sono solo idriche ma urbanistiche, demografiche e strutturali come anche il Comune ha evidenziato recentemente. Nell’ottica di affrontare e risolvere il problema nel miglior modo possibile, il Servizio Idrico è ovviamente disponibile all’istituzione di un tavolo di lavoro con il Comune, sottolineando anche la necessità della presenza del Consorzio di bonifica Tevere-Nera in quanto nella zona insistono fossi e corsi d’acqua che contribuiscono, con il loro carico, all’aumento delle portate idriche nelle condizioni di forte maltempo”.