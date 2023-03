Terni al voto: il Pd su Kenny, alleanze variabili cercasi. Nel centro-destra fra i due litiganti…

TERNI – Più che un tango, prendendo spunto dalle origini del candidato, è una quadriglia. Chi sale e chi scende dal sostegno al Pd e al professor Josè Maria Kenny, che è stato investito dai dem del difficilissimo compito di correre per provare a diventare sindaco di Terni. Apparentemente sembra “mission impossible” per un partito che in città è ancora abbastanza forte – il secondo dietro FdI – ma non abbastanza da potersi permettere di correre da solo né tantomeno di dare le carte. Ma il gioco delle alleanze non è così facile da comporre

Alessandro Gentiletti, capogruppo di Senso Civico, si è sfilato. Non si ricandiderà personalmente, lo ha annunciato con un lungo video su Facebook: “La mia missione amministrativa è esaurita. Politicamente ho tentato di unire. Per logiche rispettabili dei partiti non pare possibile. Non mi compete la linea politica di Senso civico: nasce prima di me e prosegue dopo di me e io sono di supporto. Terni Valley ancora oggi come allora è il mio principale punto di riferimento e la realtà su cui investo e che ha investito su me. La politica si fa in tanti modi come ho fatto prima di questa esperienza amministrativa e farò in seguito. La scelta è personale nel senso che non compete ormai a me darle un significato politico”, scrive. Un messaggio chiaro.

Alleanze variabili

Kenny – non esattamente il nuovo che avanza: 70 anni compiuti e una esperienza da consigliere comunale 30 anni fa – non pare essere di grande gradimento nemmeno al resto di Senso Civico, che ora guarda alla possibilità di unirsi alla candidatura di Claudio Fiorelli, designato dal M5S.

Lo stesso nome a cui guarda però l’area dem vicina alla neo-segretaria Schlein: Marina Sereni sonda il campo per trovare convergenze. Operazione difficile, lo stesso Gentiletti si era speso vanamente in questo senso, sull’onda del lavoro svolto insieme all’opposizione.

Potrebbe accodarsi invece il Psi, intendendo per tale il partito di Riccardo Nencini. Col M5S invece ci sarà la lista “Bella Ciao” con Rifondazione Comunista, Alleanza Verdi Sinistra e sinistra ecologista.

Gli altri nomi ufficiali

In attesa dell’ufficialità di Fiorelli, ormai prossima e confermata la candidatura di Stefano Bandecchi, patron della Ternana, con Alternativa Popolare, si registra a sinistra della sinistra quella di Silvia Tobia, per Potere al Popolo, quarantenne molto impegnata sul fronte del disagio abitativo: “Sarà una lista- dice Tobia- che saprà rappresentare le periferie, gli abitanti delle case popolari, che vuole difendere la sanità pubblica contro tutte le privatizzazioni, che rilancia il tema ambientale. Scenderemo in campo con un programma che nasce dalla condivisione, dall’ascolto delle problematiche delle donne e degli uomini della nostra città, che sono le nostre stesse problematiche. Un programma per l’integrazione, per la cultura, per il lavoro dignitoso, contro ogni discriminazione”.

Terzo Polo

In casa Terzo Polo il problema pare soprattutto Azione, che vuole candidare a tutti i costi Santino Rizzo, primario di otorinolaringoiatria a Terni ma lo farebbe da sola, sicuramente senza renziani, liberali e civicix, che del resto essendo Innovatori non ne vogliono sapere di spendersi per un nome il quale tutto è meno che nuovo.

Potrebbero convergere su Kenny solo se si trovasse la quadratura per un gruppone allargato, ma l’idea principale, è sempre quella di un nome di peso della società civile con visibilità nazionale che secondo quanto emerge avrebbe già dato il suo assenso personale. Si attendono colloqui – a stretto giro – nelle serate romane prima di svelare le carte.

Centro destra

Attenzione alla pallina sulla roulette del centro-destra, perché sta ancora girando vorticosamente. Latini vs Masselli: la grande sfida è aperta. Il primo cittadino in carica comunque vada, è però sulla graticola. Il termometro è il litigio furioso, tema del contendere l’ospedale di Terni fra Cristiano Ceccotti, capofila degli assessori leghisti pro-Latini, e il suo collega regionale Enrico Melasecche.

Se Latini dovesse spuntarla per la candidatura, i consiglieri comunali del carroccio- che invece sono tutti per Masselli – potrebbero non votare il bilancio, di fatto sfiduciandolo. Se invece dovesse spuntarla FdI si aprono scenari imprevedibili, persino la possibilità di una civica con Latini candidato.

Alla finestra resta però un terzo nome, che in molti dicono corrispondere al profilo del presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini: dice il vecchio adagio che fra i due litiganti, il terzo gode. Chissà.