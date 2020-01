Terni al via la rassegna San Valentino Arte, presenti ospiti da tutto il mondo

TERNI – Con le festività di San Valentino, parte, anzi ritorno, l’evento San Valentino Arte a Palazzo Primavera. Diversi giorni con esposizioni artistiche e artisti da tutto il mondo: Sabato 8 febbraio si terrà il vernissage mentre da martedì 11 febbraio in poi si si susseguiranno eventi in ambito artistico, sanitario, sociale, ambientale, senza tralasciare lo spazio dedicato ai bambini. Ci sarà come sempre anche il contest con una commissione tecnica che premierà i vincitori nelle varie sezioni.Ideazione e coordinamento generale di Maela Piersanti, Direzione artistica di Franco Profili.

Presenti Saranno presenti artisti provenienti da Brasile, Corea, Colombia, Danimarca, Francia, Svizzera, Pakistan, Romania, Marocco e Italia. Fra gli eventi, vanno segnalate le mostre personali dei due vincitori dell’edizione 2019, ovvero Andrea Cagnetti/Akelo ed Elio Mariucci. Grandi ospiti anche quest’anno: Hermann Nitsch, Giuseppe Spagnulo, Renato Guttuso, Franco Angeli,Giuseppe Friscia, Riccardo Murelli, Massimo Luccioli e Gianluca Murasecchi.