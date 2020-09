Terni, al Casagrande di viale Trento positivi al Covid studente e cinque professori

TERNI – Uno studente e cinque professori dell’Itc Casagrande-Cesi di viale Trento sono risultati positivi al Covid. Lo ha accertato l’analisi epidemiologica della Asl che ha coinvolto la scuola dopo che il ragazzo aveva avvertito uno strano sapore nel caffè preso alla macchinetta.

La scuola ha contattato i familiari del ragazzo che si è sottoposto al tampone per metterli in quarantena e ad avvertire singolarmente i suoi compagni di classe che sono stati messi pure loro in isolamento contumaciale. Come almeno cinque docenti che hanno fatto lezione al loro studente contagiato. Nel frattempo la scuola ha sanificato i locali come di consueto replicando la disinfestazione per sicurezza. Coinvolta la scuola ed i relativi professori del ragazzo mentre tutti gli altri studenti proseguono le lezioni regolarmente. Per quelli in isolamento, la direttrice scolastica sta allestendo la didattica a distanza.