Terni, agricoltore va ad irrigare i campi e trova il cadavere di una donna nel canale Cervino

TERNI– Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella tarda mattinata di sabato all’interno del canale Cervino, in zona Santa Filomena a Terni. Ad accorgersi di qualcosa di strano all’interno del canale è stato un agricoltore, che si serviva dell’acqua del canale per irrigare i campi, notando che questa non scorreva come di abitudine. Così si è accorto del cadavere di una donna che vi galleggiava all’interno ed ha chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri, giunti insieme alla squadra mobile della Polizia, al personale dell’ufficio antidroga ed al 118, hanno identificato la donna: secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una persona già nota alle forze dell’ordine perché legata alla tossicodipendenza.La prima ipotesi è che possa essere caduta nell’acqua a seguito di un malore, dopo un’overdose, ma sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia. Possibile anche che la morte risalga a qualche giorno fa.