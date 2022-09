Terni, aggredisce la compagna dopo una lite furiosa e colpisce anche gli agenti: 53enne in manette

Riportare la calma

Gli uomini in divisa a quel punto, insieme ai sanitari, hanno cercato di riportarlo alla calma, ma lui, tentando di scendere dall’ambulanza, li ha aggrediti verbalmente. I militari allora per evitare peggiori conseguenze ai danni dei sanitari, hanno cercato di immobilizzare l’uomo, ma sono stati aggrediti fisicamente e hanno riportato escoriazioni agli arti superiori, ma nulla di grave. Il 53enne è stato portato in ospedale per le cure del caso e così è emerso che era sotto effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, arresto poi convalidato durante l’udienza di mercoledì. Ora è ai domiciliari.