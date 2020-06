Terni, agenti in bicletta e con cani antidroga: denunciato uno spacciatore

TERNI – E’ stato denunciato per spaccio e per violazione del provvedimento espulsivo emesso nei suoi confronti dalla questura de L’Aquila, un marocchino fermato dalle pattuglie in bicicletta della polizia di Stato ternana, un marocchino trovato in possesso di una dose di cocaina. Numerosi nel fine settimana, i servizi di controllo del territorio finalizzati in particolare, tenuto conto della fine del lockdown, alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un’attività attuata anche con l’impiego di unità cinofile e con pattuglie in bicicletta per raggiungere anche spazi più angusti, inaccessibili alle Volanti, oltre agli spazi verdi. Nell’ambito dei servizi, oltre ad essere stato fermato e denunciato il pusher, in una zona degradata della periferia, il cane dell’Unità cinofila di Fiumicino, ha rinvenuto oltre 66 grammi di marijuana, occultata in mezzo a scarti edili; in corso le indagini del caso.