Terni, acquista drink alcolici per dei minorenni: 42enne multato

TERNI – Ha acquista drink alcolici da un locale in centro per poi darli a tre ragazze di 15 anni e per questo è scattata la multa da 160 euro. È successo sabato sera in via Fratini a Terni, l’uomo sanzionato, un 42enne, è stato sorpreso dagli agenti della polizia di Stato e ha ammesso di aver comprato i cocktail per conto delle minorenni.