Terni, accuse false al parroco dopo la gita mancata: pensionata denunciata per stalking

TERNI – Una donna di 73 anni, residente a Collescipoli è stata denunciata per stalking nei confronti di don Albin Kouhon, parroco di Santa Maria Maggiore e San Nicola proprio nella frazione ternana e dell’allora vescovo di Terni monsignor Giuseppe Piemontese.

La vicenda sarebbe surreale se non fosse che questo stalking è accompagnato da accuse false di pedofilia e frequentazioni sessuali. Tutto perchè il parroco si è rifiutata di accettarla in una gita in quanto non ne era l’organizzatore e quindi non poteva decidere. Ne riferisce Il Messaggero.

Il fatto

I fatti risalgono al 2018, quando don Albin, che è ivoriano e quindi parla bene il francese, partecipa come accompagnatore a una gita a Parigi, organizzata da un gruppo di persone che non fanno parte della parrocchia. La donna, sua parrocchiana, chiede al sacerdote di partecipare ma questi, non essendo l’organizzatore, le dice che non può decidere su questo e di rivolgersi a chi organizza.

A questo punto la donna non ci ha visto più e ha scatenato l’inferno. Seguono tre anni di lettere anonime, disegni osceni anche a sfondo razziale, accuse con parole irripetibili e feci con cui viene imbrattata la maniglia dell’auto del prete. La donna scrive persino all’allora vescovo accusando il prete di essere pedofilo e di frequentare donne con scopi sessuali. Successivamente, scrive anche a tre cardinali per chiedere provvedimenti nei confronti dell’allora vescovo diocesano che, a suo dire, nonostante fosse a conoscenza delle presunte malefatte di don Albin, continuava a coprirlo.