Terni, accusa il compagno di averla violentata ma non è vero: denunciata 47enne

TERNI – Lo scorso luglio aveva chiesto per due volte l’intervento dei carabinieri di Amelia, sostenendo che il compagno, un 38enne amerino, l’aveva sequestrata e violentata. Ai militari qualche dubbio era venuto da subito, sia per alcune evidenti contraddizioni nel racconto della donna, 47enne di origini pugliesi, sia perché, trasportata in tutti e due i casi all’ospedale di Terni dagli operatori del 118, ogni volta si era allontanata dal pronto soccorso senza farsi visitare. Alla fine, è l’esito dell’indagine dell’Arma, la donna è stata denunciata per simulazione di reato, calunnia e procurato allarme.