Terni, arriva l’accordo tra Ast e sindacati: stabilizzati 118 interinali e 30 assunzioni

TERNI – Raggiunto l’accordo tra azienda e sindacati in merito alla nuova organizzazione del lavoro all’Ast di Terni, anche in vista dell’aumento produttivo annunciato dal gruppo Arvedi, nuovo proprietario del sito. Tra i punti principali dell’intesa, la stabilizzazione di 118 contratti interinali, che diventeranno a tempo indeterminato e alle dirette dipendenze dell’acciaieria (11 entro marzo e i restanti entro la fine dell’anno). Aumenterà inoltre da 15 a 21 turni la turnistica di tutte le linee dell’area a caldo dell’acciaieria, incremento che comporterà l’individuazione di almeno 30/35 assunzioni, entro il 2 maggio, nella stessa area rispetto a quelle attualmente in organico.

Gli straordinari