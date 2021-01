Terni, accordo Arpa-Ipsia per alternanza scuola-lavoro nel segno dell’ambiente

TERNI– Grazie ad un accordo con Arpa Umbria siglato stamattina, venerdì 15 gennaio 2021, per gli studenti che si iscriveranno all’Istituto Omnicomprensivo IPSIA “S. Pertini” CPIA di Terni nel settore ambientale si apriranno nuove opportunità formative e di lavoro.

Ambiente Il direttore dell’Agenzia Luca Proietti e il dirigente scolastico dell’Ipsia Fabrizio Canolla hanno firmato una convenzione che prevede lo scambio delle competenze fra i tecnici Arpa e i docenti dell’Istituto professionale, in particolare con gli insegnamenti teorici e pratici del nuovo indirizzo “Tecnico per la gestione delle acque e del risanamento ambientale”, prevedendo inoltre percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti presso i laboratori Arpa e durante le attività di controllo del territorio. Una sinergia che prevederà momenti di approfondimento attraverso convegni ed eventi volti a mettere in risalto le problematiche legate all’ambiente che ci circonda e le possibili soluzioni, a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi e, nello specifico, a formare i nostri giovani sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista culturale nel modo di approcciarsi alle problematiche ambientali, oggi più che mai di stringente attualità.

Opportunità “Come direttore di Arpa – ha detto l’Proietti – tengo a sottolineare che la nostra istituzione, da sempre impegnata in prima linea nel monitoraggio dei fenomeni dell’inquinamento ambientale e del dissesto idrogeologico, è molto interessata a sviluppare relazioni con le istituzioni scolastiche. Questo in maggior misura per offrire ai giovani studenti opportunità specifiche collocate nel settore ambientale e accrescere quella sensibilità e formazione indispensabile per affrontare le sfide e le problematiche che si pongono davanti, con un corso, quello dell’IPSIA Terni, estremamente finalizzato e professionalizzante”.

Gestione Compiacimento anche tra i vertici dell’Istituto Ipsia Pertini. «In qualità di Dirigente scolastico dell’Ipsia “S. Pertini” Cpia di Terni – rimarca il professor Canolla – mi preme evidenziare come la convenzione con Arpa Umbria costituisca una opportunità formativa di valore per gli studenti del corso “Tecnico per la gestione delle acque e risanamento ambientale” del nostro istituto, permettendo di avere un percorso formativo ed esperienziale di alto livello, direttamente “sul campo”, con il tutoraggio di tecnici esperti e competenti. Questo prevede una collaborazione continuativa con l’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale che includerà anche lo scambio di competenze fra i tecnici e i docenti in modo da innalzare il livello didattico formativo del percorso di studi”.

Una collaborazione fattiva quindi fra istituzioni, che mette in campo una serie di attività finalizzate al miglioramento dello stato generale dell’ambiente in cui viviamo attraverso la formazione di nuove figure professionali specializzate e una nuova sensibilità e attenzione verso le problematiche da affrontare e risolvere.