TERNI – Ancora un fatto di sangue a Terni. È accaduto nella notte fra lunedì e martedì in un palazzo di via Pacinotti, ed ha avuto per protagonisti un uomo di 42 anni e la compagna 41enne, entrambi ternani e già noti alle forze di polizia. Al culmine di una lite fra i due, probabilmente entrambi in stato di alterazione, l’uomo (A.M. le sue iniziali) è stato colpito con una coltellata che gli ha causato una profonda ferita: soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale intorno alle ore 00.30, è stato ricoverato ed è in gravi condizioni. Il colpo sarebbe stato assestato all’altezza del rene destro, nella parte posteriore del corpo, con un coltello con lama piuttosto lunga e tale da causare lesioni molto gravi. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Terni per avviare le indagini e ricostruire l’accaduto in ogni sua parte. Sotto la lente, ovviamente, c’è finita la donna (S.P. le sue iniziali) e la vicenda è stata portata all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni per tutte le determinazioni del caso.