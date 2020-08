Terni, acciuffato il ladro che ‘ripuliva’ gli appartamenti

TERNI – La Polizia ha individuato l’autore di una serie di furti accaduti nei giorni scorsi a Terni grazie anche alle segnalazioni dei cittadini. E’ un giovane di 24 anni che ha commesso furti in serie nella zona di Borgo Rivo. In un’occasione il giovane ternano si era introdotto, per due volte, all’interno di un’abitazione rubando oggetti e denaro dentro l’auto parcheggiata in garage. Per lui in arrivo la misura di prevenzione dell’avviso orale. Da segnalare poi che un’auto con targa rumena e con a bordo tre persone è stata notata dalla polizia a Terni in via del Lanificio, in una zona residenziale. Gli agenti della squadra volante l’hanno fermata e hanno controllato due donne e un uomo che erano a bordo. Dai controlli in banca dati, è emerso che tutti e tre, con un’età da 50 a 60 anni e provenienti da un campo nomadi di Roma, avevano una lunga lista di precedenti penali per reati contro il patrimonio e nessun motivo valido per trovarsi a Terni. Sono stati muniti di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Terni per tre anni.