Terni, 57enne trovata con 4,5 chili di hashish nel garage: arrestata

La perquisizione e l’arresto

Così è scattata la perquisizione domiciliare durante la quale la 57enne ha consegnato spontaneamente della marijuana: 7,2 grammi in tutto. Gli investigatori della Mobile hanno però individuato, sempre in casa, tre frammenti di hashish per un peso di 17 grammi e, quando hanno passato al setaccio il garage dell’abitazione, hanno trovato ben 44 panetti di hashish per un totale di 4,5 chilogrammi di droga. Oltre a ciò sono emersi anche due bilancini di precisione, materiale per confezionare le dosi e 1.145 euro in contanti. La donna è stata arrestata e, sentito il pm, tradotta nel carcere di Perugia Capanne a disposizione dell’autorità giudiziaria. La convalida si è tenuta venerdì mattina di fronte al gip e in quella sede la misura cautelare è stata ‘attenuata’: la 57enne si è vista applicare gli arresti domiciliari in luogo del carcere.