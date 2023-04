TERNI – Tragedia nella prima mattinata di venerdì al parco ‘Ciaurro’. Un uomo di 54 anni di origini inglesi, domiciliato a Terni in via Cavour, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo, mentre stava portando a spasso il proprio cane. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno cercato di rianimarlo ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi e rintracciare i familiari del 54enne, residenti fuori Terni, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale ternana.