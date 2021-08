TERNI – Nella notte fra mercoledì e giovedì all’interno di un appartamento di via Cavour una 53enne di origini romene è stata trovata senza vita dai Vigili del fuoco. Di lei non si avevano più notizie da giorni e il cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Secondo quanto appreso, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Sull’accaduto, del quale è stata informata l’autorità giudiziaria di Terni, sono comunque in corso accertamenti da parte della squadra Mobile.