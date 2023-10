Terni, aveva come base dello spaccio di droga un condominio: arrestato

TERNI – Un 22enne di nazionalità albanese è stato arrestato martedì pomeriggio dalla polizia di Stato per spaccio di droga. Il giovane, in Italia come turista e incensurato, è stato rintracciato e fermato in un condominio di borgo Rivo. L’arresto è stato eseguito dalla sezione antidroga della squadra Mobile di Terni dopo un breve servizio di appostamento, avviato sulla base di alcune segnalazioni che riferivano di un viavai sospetto in due condomini della zona residenziale di borgo Rivo. Il 22enne è stato poi posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida da parte del tribunale di Terni. Le indagini proseguono.