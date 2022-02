Ternana, vittoria sull’altalena a Parma: spreca il doppio vantaggio, poi ci pensa Pettinari

PARMA– Alla Ternana torna il sorriso. Ma ancora una volta, che paura. Doppio vantaggio sprecato per un primo tempo imbarazzante a livello difensivo, poi nella ripresa, col Parma che non sfonda, basta la rete di Pettinari. Al Tardini finisce 3-2 per i rossoverdi, che festeggiano il ritorno al successo, ma hanno ancora diversi nodi aperti.

Le scelte

Donnarumma recupera e gioca dall’inizio, ma Pettinari c’è, è alle sue spalle insieme a Partipilo. Debutta dall’inizio Bogdan, Defendi torna in difesa con Proietti in mediana. Nel Parma Iachini passa al 4-3-1-2 con l’ex Rispoli e Delprato sulle fasce. Davanti coppia d’attatto Benedyszak-Simy con Man trequartista.

Primo tempo

Pronti, via ed è subito tempo di Var: cross di Pettinari dalla sinistra, stop di petto di Donnarumma che si gira e batte Colombi. Minelli fischia il fuorigioco ma Piccinini lo richiama al check: dopo il controllo, rete convalidata. Risposta forte del Parma al 9: azione tambureggiante, Man entra in area, serve Bernabè, palla che torna indietro, Benedyczak che però tira su un giocatore rossoverde.

Di nuovo il Var per la Ternana e di nuovo gol: Partipilo scatta sul filo del fuorigioco, Colombi gli esce contro, l’attaccante lo salta e tranquillamente mette in rete. Nuova chiamata del videocheck che controlla e convalida. Nuova reazione del Parma con Man e Lucarelli che respinge. La Ternana dovrebbe capitalizzare il doppio vantaggio ed invece i grossi problemi in difesa consentono al Parma di riaprire il march: angolo di Bernabè e botta di Cobbaut da due passi che si infila in rete nella mischia a porta vuota. Subito dopo i ducali sfiorano il 2-2: Simy calcia dall’interno dell’area, Iannarilli para con i piedi. Per Lucarelli dovrebbe essere il segnale che qualcosa non va, invece niente e così il Parma il pari lo trova davvero: scambio Simy-Vazquez e gol del “Mudo”, ex nazionale azzurro e argentino. Poi al 35′ Lucarelli perde Donnarumma: già toccato duro dopo il 2-0, aveva stretto i denti, ma alla fine ha dovuto mollare, lasciando spazio a Mazzocchi. Nel finale di tempo Pettinari sfiora il gol: rasoterra fuori di pochissimo.

Secondo tempo

La Ternana riparte subito forte. Pettinari va vicinissimo al gol, poi subito dopo tocca a Proietti, bravo a sfruttare un’azione da corner, col portiere Colombi attento che respinge. La botta angolata da fuori area di Partipilo parata dall’estremo difensore gialloblù è il preludio al gol delle Fere segnato da Pettinari al minuto 13: sponda aerea di Bogdan, Pettinari tutto solo mette in rete di testa.

La risposta del Parma è con Dennis Man che entra in area e da posizione angolata si coordina e batte a rete a girare: Iannarilli para bene. A seguire grande girata di Inglese e palla a lato.

Inglese è subito pericoloso (palla a fil di palo), quindi nel finale forcing del Parma. Ci prova prima Vazquez: deviazione volante dell’ex Siviglia, prodezza di Iannarilli che salva d’istinto; a seguire ancora Inglese dalla distanza, palla alta. Poi è festa rossoverde.

Il tabellino

PARMA (4-3-1-2): Colombi; Rispoli (27’st Correia), Danilo, Cobbaut (49’st Bonny), Delprato; Juric (13’st Sohm), Bernabè (13’st Brunetta), Vazquez; Man; Benedyszak (14’st Inglese), Simy. A disp.: Turk, Balogh, Osorio, Oosterwolde, Coulibaly, Camara, Tutino. All: Iachini

TERNANA (4-3-2-1):Iannarilli; Defendi, Bogdan (20’st Sørensen), Capuano, Martella (20’st Salzano); Agazzi, Proietti, Palumbo (23’st Koutsoupias); Partipilo (23’st Boben), Pettinari; Donnarumma (35’pt Mazzocchi). A disp: Krapikas, S.Diakite, Paghera, Furlan, Peralta, Capone, Rovaglia. All.: Lucarelli

ARBITRO: Minelli di Varese (assistenti: Colarossi-Rossi IV Ufficiale: Galipò)

VAR: Piccinini di Forlì AVAR: Scatragli

MARCATORI: 5’pt Donnarumma (T), 11’pt Partipilo (T), 16’pt Cobbaut (P), 22’pt Vazquez (P), 13’st Pettinari

NOTE: Giornata fresca, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 4.629 di cui 241 ospiti. Ammoniti: Koutsoupias (T) Calci d’angolo: 8-3 Recupero 3’pt 6’st