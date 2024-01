Ternana: via Falletti e Corrado, ecco Carboni, Faticanti e N’Guessan

Sempre più linea verde in casa della Ternana. La società di via della Bardesca ha definito in queste ore la cessione a titolo definitivo di Cesar Falletti alla Cremonese e in prestito di Niccolò Corrado al Modena.

Arrivano invece tre giovanissimi. Il primo è Giacomo Faticanti, centrocampista classe 2004 scuola Roma, cresciuto nel Lecce, vicecampione del Mondo Under 20 e campione d’Europa Under 19. L’altro Ange Caumenan N’Guessan. Il difensore parigino di origine ivoriana, classe 2003 è cresciuto nel Lens ed è approdato in granata a fine gennaio 2022.

Vanta 43 presenze ed una rete nella Primavera del Torino, che ne detiene il cartellino.

Il terzo è l’argentino Franco Ezequiel Carboni, già con Capozucca a Cagliari, esterno classe 2002 in questa stagione al Monza. Tutti e tre arrivano in prestito, il terzo con il consenso dell’Inter che lo controlla.

Carboni ha vestito le maglie di Cagliari (in Serie B, 14 presenze e 1 assist) e nella massima serie, del Monza (4 gettoni). Atteso a Terni nelle prossime ore l’uruguagio Gaston Pereiro, trequartista destinato a rimpiazzare Falletti. Potrebbe restare a Terni, nonostante la voglia di cessione per giocare con più continuità, l’ex grifone Luperini