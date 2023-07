Ternana, via al ritiro: con Lucarelli tanti baby e giocatori in partenza

Inizierà lunedì 17 luglio la stagione 2023/24 della Ternana Calcio.

I rossoverdi infatti si ritroveranno presso l’hotel La Corte di Cascia dove, nel pomeriggio (presso il Centro sportivo Magrelli Active), sosterranno, a partire dalle 17.30, la prima seduta d’allenamento del ritiro estivo. Sono 27 i calciatori a disposizione di Lucarelli, fra i quali diversi Primavera (compresi tre portieri, visto che in rosa c’è solo Iannarilli), Palumbo che potrebbe anche non raggiungere la squadra visto che è destinato al Modena e almeno 8 elementi in partenza.

Il futuro presidente, Nicola Guida, ha voluto augurare a tutti un buon lavoro: “In vista del ritiro di Cascia, che inizierà lunedì, intendo formulare i migliori auguri di buon lavoro alla squadra, a mister Cristiano Lucarelli e al direttore sportivo Luca Leone. A proposito di quest’ultimo voglio precisare, in accordo con l’amministratore unico Paolo Tagliavento, che si tratta dell’unico soggetto autorizzato a rappresentare la nostra società in sede di mercato. Mi preme infine rivolgere un caloroso saluto alla appassionata tifoseria rossoverde”.

Lo staff tecnico

Allenatore: Cristiano Lucarelli

Vice allenatore: Richiard Vanigli

Preparatore atletico: prof. Giuseppe Colombino

Collaboratore alla preparazione atletica: prof. Luca Casali

Preparatore dei portieri: Pietro Spinosa

Collaboratore tecnico: Stefano Morrone

Collaboratore tecnico: Paolo Favaretto

I convocati

Portieri: Antony Iannarilli, Filippo Novelli (2007), Robert Matei (2006), Alessandro Morlupo (2005)

Difensori: Luka Bogdan, Giulio Biondini (2006), Marco Capuano, Alessandro Celli, Niccolò Corrado, Salim Diakitè, Bruno Martella, Frederik Sørensen

Cetrocampisti: Davide Agazzi, Filippo Damian, Mirco Ferrante (2003), Fabrizio Paghera, Antonio Palumbo, Mattia Proietti

Attaccanti: Gabriele Capanni, Alfredo Donnarumma, Cèsar Falletti, Jonathan Alexis Ferrante, Carmelo Ferrara (2004), Federico Furlan, Gabriele Onesti, Stefano Pettinari, Pietro Rovaglia