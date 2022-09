Ternana verso Parma, Lucarelli: “Andremo per vincere”

TERNI – Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, parla in conferenza stampa prima del match di Parma contro i Ducali, in programma domani alle 14 al Tardini.

“Purtroppo abbiamo ancora dei problemi e dovremo valutare chi rischiare o no. Ma io non guardo mai le assenze, guardo le opportunità: dico sempre ai ragazzi che la storia del calcio che è piena di grandi calciatori che hanno iniziato sfruttando un momento di difficoltà di altri giocatori”, dice il tecnico che però come suo consueto non si sbilancia più di tanto sui disponibili: “Mantovani è a posto, Donnarumma, Martella e Celli sono convocati. Ma ci sarà qualcun altro che manca”, spiega dando appuntamento alle convocazioni.

Sul Parma

“Il Parma? Secondo me è più forte dell’anno passato: l’anno scorso erano tanti singoli forti, quest’anno con Pecchia è senz’altro più squadra. Ed ha ancora ampi margini di crescita. Contro il Genoa mi sembrava una partita di serie A. Noi vogliamo presentarci lì per prenderci i tre punti: siamo consapevoli che c’è una squadra forte e va presa con le pinze, ma non saremo le vittime sacrificali. I tanti infortuni? Molti sono di atleti che hanno avuto complicazioni negli anni scorsi. Ci alleniamo sull’alta prestazione, in maniera invasiva, può capitare. Anche l’avvio anticipato, con un grande caldo, può avere inciso”

Sulla squadra

“Segniamo da diverse partite, ogni gara che siamo scesi in campo, quindi possiamo dire che davanti siamo migliorati, considerando anche che il campionato è salito di livello. In più abbiamo preso il 30% di gol in meno di cui 4 su rigori e calci piazzati. Secondo me la squadra è migliorata”.