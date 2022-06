Ternana verso l’Alessandria, Lucarelli: “Salvezza vicina? Intanto pensiamo a vincere”

TERNI– Domani alle 14 la Ternana in campo contro l’Alessandria per una sfida che vale mezza salvezza. Il tecnico Lucarelli però non si fida: “Fino a quando non c’è la matematica non mi fido– dice – Dobbiamo sempre tenere d’occhio la matematica. Lo abbiamo fatto l’anno scorso con 20 punti di vantaggio sulla seconda lo facciamo soprattutto oggi. Loro non vincono da diverse partite e quindi è sarà un match complicato. Dato che noi siamo bravi a a rilanciare le squadre speriamo che questa vittoria non arrivi domani… Se invece aremo mentalmente pronti a questo ennesimo sforzo domani potremmo non chiudere ma mettere una seria ipoteca sulla salvezza che arriverebbe con due mesi d’anticipo”

Tanti assenti

Saranno molti gli assenti, a comunciare dagli squalificati Agazzi e Soresensen ma Lucarelli dice: “Non siamo in emergenza”. Però in difesa davvero gli uomini sono contati: “Bogdan ha qualche problemino pensiamo gestibile e valutiamo oggi. Capuano sta facendo di tutto per essere a disposizione 10 o 15 minuti per domani. In difesa abbiamo tanti che possono adattarsi, ad esempio Ghiringhelli, che è un giocatore dalla grande intelligenza tattica. Poi c’è anche Boben. Però torna Martella dopo 55 giorni di infortuno”. Non va meglio negli altri reparti: “Pettinari speriamo di averlo a disposizione per una manciata di minuti. Nonostante dagli esami che abbiamo fatto non risultano lesioni muscolari c’è una contrattura che si pensava si potesse gestire con meno tempo. Invece stando sul polpaccio, un muscolo che non metti mai a riposo, la preoccupazione è quella di rischiare di perdere un giocatore ora per un infortunio muscolare vorrebbe dire perderlo fino alla fine. Oggi farà la rifinitura”.