Ternana verso la sfida al Catanzaro, LucarellI: “Troveremo un avversario combattivo”

TERNI – La Ternana scende in campo domani sera alle 20.30 allo stadio Via del Mare di Lecce contro il Catanzaro per la seconda di campionato. Ecco le parole del tecnico Cristiano Lucarelli in conferenza stampa.

“Affrontiamo una squadra collaudata, che viene da un campionato trionfale, hanno cambiato pochi effettivi, hanno una intelaiatura di livello, facendo risultato a Cremona. Ho subito spostato il pensiero a questa sfida. Il Catanzaro è in fiducia, potrebbe essere la sorpresa della serie B, può ambire ad essere una delle sorprese. La partita di domani è complessa, anche perchè abbiamo solo 9 giocatori che hanno svolto il ritiro e quasi tutti in difesa. Il Catanzaro ha giocato bene sia con l’Udinese che con la Cremonese, poi è chiaro che il campo neutro forse penalizza più loro. Però non possiamo farci condizionare da questo. Mi aspetto un Catanzaro combattivo, che si adatterà a noi, ma che comunque ha la sua idea di gioco. Il portiere ha l’uomo in più, Fulignati ha grande tecnica”.

La situazione della squadra

“Labojko ha avuto la febbre giovedì ma è recuperato, Brazao è uscito per precauzione, ma sta bene. E’ probabile che il turnover di mercoledì possa coinvolgere anche i portieri. Siamo usciti in coppa Italia, quindi non abbiamo altre occasioni di provarlo, quindi vogliamo capire se è all’altezza di Iannarilli, è giusto che lui abbia le sue chances.Luperini è pronto e allenato, sta anche bene fisicamente, quindi sicuramente sarà del gruppo. Txus Alba non ha svolto la preparazione, quindi ha bisogno di tempo visto che è anche leggerino, sta svolgendo un programma personalizzato. Lucchesi ha avuto un leggerissimo infortunio”.

La richiesta ai giocatori

“Ho chiesto ai giocatori di non leggere i social, perchè hanno dato personalità ha chi non ha i coglioni per metterci la faccia. Meglio che leggano i giornali”