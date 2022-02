Ternana verso la Reggina, Lucarelli: “Gruppo destabilizzato da notizie di mercato non vere”

TERNI – Domani la Ternana torna in campo al Liberati sfidando alle 14 la Reggina degli ex Montalto e Rivas. Una sfida a cui i rossoverdi arrivano con un altro caso Covid nel gruppo (non comunicato il nome del giocatore), con il nuovo innesto Bogdan, che ha costretto la società a mettere fuori rosa Kontek.

Il tecnico Lucarelli in conferenza stampa, per non sbagliare mette le mani avanti: le voci di mercato destabilizzano lo spogliatoio. Dunque se i rossoverdi dovessero uscire sconfitti, si sa già nel caso a chi dare la colpa.

“Sono contento che è chiuso il mercato, almeno si smette di sentire notizie non vere che destabilizzano – ha detto il tecnico, come se solo a Terni si parlasse di mercato – La nostra intenzione era quella di non muovere niente, anche se qualcosina si poteva correggere, ma il mercato non offriva molto. Purtroppo c’è stato l’infortunio di Kontek, non si conoscono bene i tempi di recupero. Ci sono tante partite ravvicinati e per questo abbiamo preso Bogdan, che seguivamo da tempo, lo abbiamo preso subito proprio per questo infortunio, è un giocatore importante che ci darà una mano”

Capitolo infortuni

Martella, Ndir e Mazzocchi oltre a Kontek hanno lavorato a parte. Il tecnico torna ad accusare la stampa anche sui casi Covid: “Contro l’Ascoli abbiamo avuto il problema del Covid, qualcuno ha avuto anche dei sintomi aggressivi, non è facile tornare subito in forma al 100%.. Nessuno ne ha tenuto conto”. “Ora abbiamo delle difficoltà, ma non ci piangiamo addosso. Gli assenti li vedrete dalla lista dei convocati”.

Il ritorno di Capanni, la permanenza di Rovaglia

“Capanni? Il ragazzo è voluto rimanere, lo ringraziamo perché è un giocatore di talento che per alcuni motivi ha avuto dei problemi fisici. Dopo l’intervento sta meglio ed è recuperato, si sta allenando con noi, potrebbe essere il vero rinforzo per l’ultima parte di stagione se riuscisse ad entrare in forma. E’ un giovane di talento, che potrebbe essere riconfermato per la prossima stagione, è un 2000 e rientrerebbe nelle liste under per i prossimi due anni. Abbiamo un buon rapporto con il Milan e anche lui si è trovato bene con noi nel periodo dell’infortunio”

“Non siamo più bravi degli altri, ma siamo diversi. Per noi il gruppo è importante e va creato, il mercato si fa in estate, non ha senso mettere dentro nuovi giocatori a gennaio che non conosciamo. Abbiamo un gruppo di ragazzi in cui crediamo fortemente e se c’è da fare qualche correzione la faremo a giugno. Non dobbiamo farci prendere dalla schizofrenia e farci influenzare da qualche prestazione negativa di qualcuno”, sottolinea il tecnico.

“I giocatori fuori lista? Hanno preferito rimanere a Terni piuttosto che andarsene. A noi non danno fastidio, anzi, ci aiutano durante la settimana per avere un numero idoneo nelle esercitazioni in un momento come questo di defezioni. Lavorano con noi e vengono trattati come tutti gli altri. Rovaglia? La nostra idea era quella di mandarlo a giocare in Serie C per fare esperienza, ma non è stato così. E’ stato un investimento della società, ora si allena con noi e sarà valutato”

Non è colpa dei moduli

Lucarelli a gamba tesa contro la stampa anche sul fronte tattico: “Non sono i moduli che fanno la differenza ma l’atteggiamento. Con il 4-2-3-1 la media dei cross subiti contro è stata molto meno dei cross concessi a Brescia con il centrocampo a 3. Quindi penso che alcune considerazioni tattiche sono state fatte approssimativamente. A Brescia abbiamo subito meno gol, ma c’è stato un salvataggio del portiere e uno di Capuano sulla linea, ma abbiamo concesso tanti cross. Ho sentito dire che con il centrocampo a tre abbiamo difeso meglio, ma non è così”