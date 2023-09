Ternana verso la Reggiana, Lucarelli: “Solo la vittoria”. Capozucca: “Niente alibi”

TERNI- Alla vigilia di Ternana-Reggiana (domani ore 16.15) insieme al tecnico Cristiano Lucarelli si presenta in conferenza stampa il ds Stefano Capozucca.

Nessun alibi

Quest’ultimo precisa: “I risultati in questo momento non vanno dalla nostra parte, mi sembrava giusto metterci la faccia personalmente. Se non arrivano i risultati non è responsabilità dell’allenatore, perché la squadra ha sempre giocato bene, forse tranne la prima partita che è stata un po’ brutta. Ma la classifica dice che abbiamo solo due punti”.

Il ds poi smentisce il tecnico: “Abbiamo avuto episodi non favorevoli questo è vero. Le partite che abbiamo perso per errori nostri. Vedi Como, una partita che era vinto. Non fa parte del mio credo e di quello del mister di aggrapparsi alla sfortuna. Io non ho niente da rimproverare all’arbitro di Ascoli sulla sconfitta. Sugli episodi ci sono stati errori nostri. Non diamo alibi alla squadra che questa situazione è figlia della sfortuna e degli arbitraggi. E’ anche vero che in tanti anni che faccio questo mestiere che una squadra gioca come questa e non porta a casa punti”.

Sulla partita

Lucarelli parla del match: “Mi aspetto di vincere. La differenza tra avere due punti o dodici sta nella cattiveria, è quella che ci manca. Domani sarà una partita in cui c’è da rispondere presenti, ho detto ai ragazzi che per vincere le partite ci manca solo un pizzico di cattiveria, con quella avremmo fatto qualche gol in più e subìti qualcuno in meno”

“Da Nesta Mi aspetto dei cambi come ha dichiarato. Cose di normale avvicendamento, nei ruoli più dispendiosi. E’ un 4-2-3-1 che ruota molto. Abbiamo dato ai ragazzi tutte le informazioni possibili sulla Reggiana. Ora sta a noi”

Le assenze

Lucarelli ha diramato una lista con 24 convocati, cioè tutti i disponibili, ma in realtà non è così. Lucarelli non spiega, lo fa Capozucca. “Mantovani è da valutare. Viviani da valutare (è uscito malconcio). Lo spagnolo in questo momento non è pronto per giocare. E’ un gioco diverso il suo. In B ci vuole più fisico. De Boer si sta integrando, non parla la nostra lingua. Diamogli tempo di ambientarsi”