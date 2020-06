Ternana verso la finale di Coppa Italia, Gallo: “Noi favoriti? Soltanto a metà…” (VIDEO)

TERNI – La Ternana parte nel pomeriggio di venerdì per il ritiro di Forlì dove i rossoverdi si tratterranno in attesa di giocare sabato sera alle 20.45 la finale di Coppa Italia di serie C contro la Juventus Under 23. Il tecnico rossoverde recupera tutti gli assenti (Salzano, Sini, Partipilo, Furlan) ma non Suagher, che non sarà della partita, insieme al lungodegente Proietti, convalescente dall’operazione.

In sostituzione della conferenza stampa prepartita,non consentita nelle modalità tradizionali dalle normative vigenti, Gallo ha risposto alle domande dei cronisti, attraverso l’ufficio stampa, dai canali social della società.”Noi favoriti? Chi lo dice non conosce la forza dell’avversario e forse non si rende conto cosa significa riallenare una squadra dopo tre mesi. Direi che partiamo alla pari”, dice il tecnico. Che suona la carica ma non nasconde i timori per il primo match ufficiale dopo tre mesi.

La videointervista completa al tecnico