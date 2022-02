Ternana verso la Cremonese, Lucarelli: “Testa solo al campo, il resto non mi interessa”

TERNI – La brutta scoppola di Ferrara non è ancora alle spalle ma per la Ternana è già tempo di tornare a parlare di campo, visto che domani alle 14 arriva al Liberati la Cremonese di Arvedi, neoproprietario di Ast.

Cristiano Lucarelli, in conferenza stampa, va controcorrente: “o. Sono contento dei primi 15′ con la Spal, poi il primo gol ed il calcio di rigore ci hanno tagliato le gambe, è stato come un uno-due sul ring. Se avessimo accorciato le distanze nel finale di tempo, avremmo potuto riaprire il match. Noi abbiamo cercato sempre il gol anche quando eravamo sotto di tre reti: avevamo voglia di provare a vincere, per questo poi abbiamo preso l’imbarcata. Ma io non andrò mai a speculare sul pareggio, giocherò sempre per vincere”, sottolinea il tecnico rossoverde.

La pressione

Settimana difficile per i rossoverdi. Il 5-1 ha lasciato strascichi con le polemiche sul rendimento che sono sfociate anche in un contrasto fra il patron Bandecchi ed una parte della tifoseria. Bandecchi ha riconfermato tutti fino a maggio, ma Leone anche oltre, poi se l’è presa con la Curva Nord che gli ha contestato le esternazioni social. Lucarelli fa scudo attorno alla squadra: Le pressioni dei tifosi e di Bandecchi? Non le chiamo pressioni, ne ho viste di peggiori anche da calciatore. Anzi, in questo momento mi sto divertendo, è solo baccano, non ci sono pressioni ambientali. Un professionista deve saper reagire sempre, anche a queste situazioni. Siamo in crisi? La classifica non dice questo. Ce la siamo giocata con tutti, se a Pisa avessimo vinto non avremmo rubato niente. Quanti punti ci mancano? Cinque-sei.. andiamo al bar, parliamone e vediamo perchè”.

Le ultime

Recupera Celli, sarà tra i convocati. Oltre agli squalificati Diakitè e Palumbo, mancherà anche Agazzi, da verificare la situazione di Donnarumma: “Noi spendiamo un po’ più degli altri perchè corriamo tanto. Però dobbiamo solo pensare a fare le partite e giocarcela sul campo, dobbiamo concentrare le energie su quello, soprattutto“, dice il tecnico.