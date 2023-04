Ternana verso il Venezia: Lucarelli “il silente” perde Coulibaly e Capuano

TERNI– Ancora silenzio per il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli alla vigilia del match contro il Venezia in programma domani alle 16.15. L’allenatore ha scelto di confermare la linea del silenzio in vista della sfida contro i lagunari, che diventa davvero chiave per i rossoverdi vista la classifica e dopo la vittoria col Pisa.

Recupera Krapikas, in settimana colpito da influenza, non ci sarà lo squalificato Mantovani, mentre mancano Coulibaly (lesione di basso grado ai flessori della coscia destra) e Capuano (lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra).

I convocati.

Allenamento di rifinitura al Liberati per i rossoverdi cui è seguita la lista dei 24 convocati. Eccola di seguito:

Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali

Difensori: Bogdan, Corrado, Defendi, Diakitè, Ghiringhelli, Martella, Mazzarani, Ndir, Sørensen

Centrocampisti: Agazzi, Cassata, Di Tacchio, Paghera, Palumbo, Proietti

Attaccanti: Capanni, Donnarumma, Falletti, Favilli, Onesti, Partipilo