Ternana verso il Pordenone, Lucarelli fa la conta degli assenti

TERNI – La Ternana torna in campo domani alle 18.30 al Liberati contro il Pordenone. Una sfida da vincere a tutti i costi per la formazione di Lucarelli, dopo due sconfitte e contro un avversario in lotta per evitare la retrocessione.

La Ternana ci arriva però coi cerotti. Dice Lucarelli: ” Abbiamo diversi assenti, per infortuni e Covid. Siamo in una situazione di emergenza, che deve certamente essere tenuta in considerazione ma che non deve essere un alibi. Abbiamo una squadra forte, con cambi adeguati, lo dico spesso in questa stagione”.

Nello specifico, recupera solo Pettinari, alle prese con problemi al flessore, che però si è allenato a parte. Assenti Donnarumma, fermato dal Covid e per infortunio Agazzi, Ghiringhelli (entrambi alle prese con problemi muscolari), Capanni, Falletti, Ndir ed il terzo portiere Vitali, oltre allo squalificato Partipilo. Tornano invece dalla squalifica Salim Diakitè e Palumbo

Dell’avversario di turno invece dice: “Anche il Pordenone è rimasto penalizzato dalla grande competitività campionato. Questo da quando sono stati immessi ai playoff è quello con più squadre che possono ambire a fare bene e lottare per i primi posti, quindi anche loro stanno incontrando difficoltà”