Ternana verso il Palermo, Lucarelli: “Servirà pazienza”. E attacca la stampa

TERNI – Tutto pronto per Ternana-Palermo, in programma domani alle 14 al Liberati. Cristiano Lucarelli, tecnico rossoverde, parla in conferenza stampa dopo una settimana turbolenta, con gli allenamenti a porte chiuse, la squadra blindata e obbligata al silenzio e soprattutto l’attacco frontale dell’allenatore alla stampa, esposta alla gogna social.

Una mossa, quella di Lucarelli, che ha inutilmente incattivito un’ambiente che ora non ha più il diritto di critica – visto che quando lo ha fatto, è stato attaccato dal tecnico per eccessivo pessimismo o tacciato di voler indicare solo i lati negativi- e nemmeno quello di esaltare la squadra. E del resto che Lucarelli intenda collaborare con la stampa solo se la stampa scrive quello che vuole lui, lo ha espresso chiaramente durante l’incontro coi giornalisti:

“La clausura è stata una decisione voluta da tutti perchè abbiamo visto i contenuti di diversi articoli che non rispecchiavano la nostra identità, che deve essere all’insegna dell’umiltà e nel rispetto della città. Titoli ed articoli troppo trionfalistici, che non incarnano il rispetto dell’avversario e l’abito da battaglia che abbiamo deciso di vestire quest’anno. Così abbiamo deciso di preparare la partita in silenzio: noi prepariamo le partite sulle dichiarazioni degli altri e rischiavamo di diventarne vittime. Credo che quello che sia stato scritto non rispecchi la verità delle cose.”

Viene da chiedersi cosa farà Lucarelli se l’anno prossimo- come auspica e come gli auguriamo- troverà una panchina di serie A (con o senza la Ternana): se la sua reazione a presunte pressioni (che poi non lo sono: è solo un raccontare i fatti) è questa, in una piazza tranquilla come Terni, figuriamoci altrove.

Sull’avversario

Così le sue poche parole sul Palermo: “Il Palermo ha speso tanto e adesso ha una classifica che non rispecchia il loro valore. Se domani venissero qui e ci mettessero in difficoltà non mi stupirei. L’atteggiamento giusto è quello di attenzione, ma non di tensione. Il Palermo è una squadra che ha grandi potenzialità davanti, quindi servirà anche una grande pazienza: credo però che alla lunga potremo toglierci diverse soddisfazioni. Più sciabola o fioretto? Sarà un mix perchè ci sarà bisogno di tutto, non è un partita come Cittadella. Dobbiamo migliorare sulla percentuale di riuscita dei passaggi, perchè più si riesce a migliorarli e più possibilità ci sono di andare a rete”.