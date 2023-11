Ternana verso il Palermo, Breda: “Conta soltanto vincere”

TERNI – Pronta a tornare in campo la Ternana che domani alle 16.15 ospita il Palermo degli ex Lucioni e Coulibaly, a caccia della prima vittoria dell’era Breda. Si gioca con un pallone rosso, per sensibilizzare contro la violenza sulle donne in occasione della Giornata Mondiale in programma il 25 Novembre. Il tecnico rossoverde Breda ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole.

“Sono stati 15 giorni molto produttivi a livello di intensità e qualità di lavoro, i ragazzi si sono messi a completa disposizione. Ma conterà solo il risultato del campo di domani, dobbiamo avere la voglia di vincere, ma anche essere bravi ad interpretare la partita. L’atteggiamento dei ragazzi mi è piaciuto, ma nel nostro lavoro contano solo i numeri, da una parte è un aspetto crudo, ma dall’altro ti da un feedback su come hai lavorato, faremo di tutto per fare una grande partita”

“Abbiamo lavorato sia sugli interpreti che su qualcosa di diverso a livello di squadra, poi durante la partita potremo cambiare atteggiamento. Ho potuto conoscere meglio alcuni ragazzi, le loro caratteristiche, l’allenamento di Frosinone mi ha dato buone risposte. Non dobbiamo viverla come se fosse un’ultima spiaggia, ma con la giusta serenità. Saranno più partite all’interno della stessa partita, in base anche alla stanchezza delle squadre”.

Sul Palermo

” Il Palermo è una squadra forte, ma ancora non la vedo omogenea nei movimenti, dobbiamo essere bravi a contrastarli”

La situazione attuale della squadra

Indisponibile solo Travaglini, Favilli ha avuto un affaticamento ma è disponibile ed è stato convocato come il resto del gruppo.