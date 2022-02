Ternana verso il Monza, Lucarelli: “Test probante, noi siamo ancora in emergenza”

TERNI – Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana ha parlato (si fa per dire) alla vigilia della sfida col Monza, in programma domani alle 18.30 al Liberati. Un video di un minuto e mezzo, senza alcuna indicazione su nulla. Di seguito ecco le sue parole.

“Contro il Pisa è stato un ottimo risultato, che poteva essere vanificato da una scelta arbitrale a dir poco curiosa. Addirittura ho visto la borsa del ghiaccio sul volto del giocatore del Pisa. Al di là di questo, stiamo crescendo e stiamo facendo dei risultati importanti soprattutto in trasferta, contro le grandi. Stiamo costruendo la nostra classifica, ottenendo quei punticini che ci servono per ottenere prima possibile la salvezza”

Sul Monza: “E’ un altro test probante, hanno un gruppo giovane di altissimo livello, di oltre 30 giocatori, che gli permette di ruotare tutti i giocatori. Noi in questo momento abbiamo diversi acciacchi, ne abbiamo avuti altri anche dopo la gara di Pisa, sta continuando questo momento di emergenza. Ma deve continuare anche la continua ricerca di soluzioni alternative, la priorità rimane quella di far giocare i calciatori nel proprio ruolo”

Difficile, in questo scenario, ipotizzare una formazione. Falletti è tornato in gruppo, ma le sue condizioni sono tutte da valutare, soprattutto per un impiego dal primo minuto. Da verificare anche le condizioni di Donnarumma, che ha svolto in parte lavoro differenziato. Le uniche assenze certe sono dovrebbero essere quelle di Salzano, Celli, Koutsoupias e Capanni. Tutto il resto è probabilmente da inventare.