Ternana verso il Cosenza, Lucarelli: “Serve gara operaia”. Leone: “Tecnico non in discussione”

TERNI – Lo schema ormai è ben noto. Quando in conferenza stampa oltre che l’allenatore della Ternana si presenta anche il ds, vuol dire che l’aria è pesante, anche se ufficialmente Luca Leone dice di essere venuto a fare il pompiere e rassicurare tutti sul futuro di Lucarelli. Non proprio un bel viatico in vista della gara col Cosenza, in programma domani alle 14 al Liberati

Sereni, ma non troppo

Il gruppo è reduce dalla brutta sconfitta di Vicenza ed è stato convocato a Roma dal patron Bandecchi. Alla domanda su cosa si siano detti, Lucarelli si innervosisce: “Non sono pagato per commentare le parole del presidente. Non è emerso nulla di nuovo e di particolare rispetto a quello che ci dice tutti i giorni. Ci ha motivato, ma non ho notato delle cose particolari rispetto al solito, quando le cose non vanno bene le argomentazioni sono sempre le stesse” Leone prova a rassicurare sulla permanenza di Lucarelli: “Il presidente dice che Lucarelli arriva fino a Maggio? Io dico che il tecnico ha altri 4 anni di contratto e deve stare sereno. Il mister è al centro del progetto, dobbiamo pensare al futuro, gli abbiamo fatto 4 anni di contratto, la società con Bandecchi in primis crediamo in questo progetto. L’obiettivo è quello di crescere insieme. Noi andiamo a cena tutte le sere e ci vediamo tutti i giorni sul campo, a volte litighiamo pure, ma vogliamo la stessa cosa, cioè vincere. Quest’anno abbiamo incontrato qualche difficoltà, è un anno di assestamento. Il presidente lancia stilettate su Instagram, ma conosciamo il suo pensiero”.

La sfida ai silani

Gara difficile, quella col Cosenza dell’ex biancorosso Bisoli, alla disperata caccia di punti: “Il Cosenza ha fatto alcuni cambiamenti nel mercato di gennaio e con Bisoli adesso ha un approccio più battagliero, ma a livello di modulo mi aspetto lo stesso. Dobbiamo essere umili e consapevoli che sarà un pomeriggio difficile. Il fatto di giocare troppo penalizza il gioco. Ho sentito anche Longo che ormai non è più calcio, ma la stanchezza forse penalizza più le squadre che cercano di fare la partita, è molto più dispendioso rispetto a difendersi e aspettare l’avversario. Domani dobbiamo fare una partita operaia, cercare di non valorizzare i pregi del Cosenza, che sono quelli di recuperare palla a lanciare per i due attaccanti che sono dei missili. Cerchiamo di fare tesoro degli errori dell’andata”, dice Lucarelli.

Le ultime

Assente Paghera per squalifica, così come Falletti e Capanni per infortunio, Agazzi, Partipilo e Ghiringhelli recuperano, ma solo per la panchina. Out anche Capuano. Pettinari ha avuto un problema muscolare e proverà domattina.