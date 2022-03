Ternana verso il Cittadella, a Cristiano Lucarelli la Panchina d’oro di serie C

Stagione incredibile

“Il ringraziamento va ovviamente al settore tecnico e ai colleghi che mi hanno votato” ha commentato Lucarelli, dopo aver ricevuto la telefonata di Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico federale, che gli annunciava l’assegnazione del riconoscimento. “Ritirerò personalmente il premio – ha continuato l’allenatore – ma si tratta di un riconoscimento per tutta la Ternana: grazie alla società che mi ha scelto, ai ragazzi che hanno disputato una stagione incredibile e al mio staff, che con me e come me è partito facendo la gavetta, e che mi ha permesso di togliermi questa bellissima soddisfazione”.

Rossoverdi verso Cittadella

Intanto però i rossoverdi si preparano a sfidare sabato alle 14 in trasferta il Cittadella. Lucarelli ha gli uomini contati: “Avremo sei-sette defezioni per questa partita. Per esempio Defendi non si è più allenato col gruppo, perchè contemporaneamente all’espulsione si è anche infortunato. Capuano ha provato: responso negativo, Salzano non c’è, Diakitè ha la febbre, Pettinari farà risonanza, Celli ha accusato un problema muscolare. Bodgan proveremo sino alla fine. Koutsoupias rientra oggi dalla Nazionale. Mancherà ancora Capanni, speriamo di averlo per il finale”, dice il tecnico

Che parlando del rush finale spiega: “Dobbiamo cominciare a giocare -spiega- con la mentalità che servirà la prossima stagione. Non mi avete mai sentito parlare di carro armato quest’anno, perchè non ho riscontrato questa mentalità. Noi abbiamo già le nostre idee sulla nuova stagione e su quello che è stata questa con tutti i cambi che ci sono stati, ma le ultime sette partite possono ancora dire qualcosa e se dovessimo centrare l’impresa playoff, qualche valutazione potrebbe cambiare. Mi piacerebbe tornare a ricostruire il carro armato.“La stagione è stata comunque positiva, abbiamo sempre reagito alle cadute, ci siamo rialzati e non siamo mai andati oltre le due sconfitte di fila. Salvarsi con due stagioni di anticipo in queste situazioni non era facile, ci è mancato l’apice”