Ternana verso il Brescia: “Servirà una partita di testa e gambe”

TERNI – Tutto pronto in casa Ternana per il match contro il Brescia in programma domani alle 14 al Liberati. Così Lucarelli in conferenza stampa: “La gara col Brescia ci serve per portare legna in cantina, dobbiamo fare punti per la nostra classifica. La squadra? In linea di massima, le scelte sono già fatte, se non ci saranno situazioni particolari. Se ci sarà terreno pesante chiaramente farò delle scelte che eventualmente valuterò in prossimità della partita”.

“Chi più chi meno sono a disposizione tutti (manca solo Viviani dalla lista dei convocati ndr). Poi le scelte si faranno tenendo conto dell’avversario, del campo, dell’importanza della partita. Ci sono tante letture. Abbiamo a disposizione tutti tranne Viviani che potrebbe esserci settimana prossima contro il Modena. Non prepariamo la partita guardando l’ultima dell’avversario. Ogni partita trovi un avversario, un ambiente, condizioni atmosferiche diverse”.

Sull’avversario

“Il Brescia deve recuperare tre partite: lo scorso anno era accreditata per vincere il campionato ed è andata come è andata. Quest’anno sono ripartiti con una rosa granitica. Una squadra concreta, che concede pochissimo in tutti i ruoli e che quest’anno potrebbe fare un campionato diverso dall’anno scorso. Sarà una partita forse più complicata delle altre il nostro massimo sforzo fisico mentale e fisico sarà per portare a casa punti”.