Ternana verso il Brescia, Lucarelli: “Servirà attenzione, sono una squadra fisica”

TERNI – Ternana in campo domani alle 16.15 contro il Brescia per l’ultima di campionato prima della sosta. Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana in conferenza stampa, dice ormai sempre meno e soprattutto, quasi niente su ciò che conta, ovvero la situazione della squadra. Ecco dunque, per dovere di cronaca, un sunto del poco che è stato detto.

Sul Brescia

“Sarà un altro spareggio, come ce ne saranno altri nel turno di campionato, perchè il livello è altissimo. Incontriamo una squadra accreditata fra le primissime, contro una squadra fisica, con un gruppo che più o meno è sempre quello nonostante il cambio tecnico. Il Brescia ha una facilità di corsa che può metterci in velocità, sarà complicata. I due pareggi hanno consentito a noi di crescere: abbiamo preso un punto a Bari dove potevamo perdere e uno con la Spal dove nel secondo tempo non abbiamo giocato come il primo. Sono segnali importanti”.

“Il momento difficile del Brescia e le proteste per noi sono uno svantaggio, ma non credo che questo inciderà molto. Quando una squadra è molto tempo che non vince, è chiaro che viene per tornare alla vittoria. Lo schieramento cambia spesso, quindi non so ancora come giocheranno, vedremo gli accorgimenti. E’una squadra che segna diversi gol e ne prende non tanti, tranne una partita a Bari dove ne ha presi 6. La squadra è quadrata, solida, non ha debolezze, si difende bene. Incarna bene le caratteristiche di questa categorie”.

Sui rossoverdi

“Il doppio 0-0 da cui veniamo non mi spaventa: preferisco uno 0-0 ad un 4-4: sicuramente è meglio non prendere gol e se non si riesce a vincere, anche un pareggio va bene. Venivamo da cinque vittorie consecutive, sapevamo di entrare in un blocco di scontri diretti, ci sta che possiamo avere un momento di flessione, secondo me è normale. E’un segnale ulteriore di quanto il campionato è equilibrato: fare 38 partite al massimo è difficile”.

“Falletti? Gli allenamenti dicono che è pronto, ma purtroppo l’infortunio ha rallentato la crescita e la piena condizione. Oggi è spendibile per un pezzo di partita. Col Bari non lo abbiamo rischiato per un affaticamento. Purtroppo non garantisce 90 minuti”