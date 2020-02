Ternana verso il Bisceglie, Gallo: “Verranno con il coltello fra i denti”

TERNI – Il Bisceglie è l’occasione per tornare a vincere. Fabio Gallo, tecnico della Ternana lo sa bene, ma ovviamente in vista del match, previsto per le 17.30 di domenica, si tiene ben coperto. Anche perchè al momento in cui scriviamo, non c’è ancora certezza alcuna sui convocati della formazione biscegliese. Le informazioni che circolano da fonti giornalistiche parlano di un litigio ricomposto fra i tre big messi fuori rosa (Ebuagua, Gatto e Zibert) che sarebbero regolarmente convocati, ma alle 20 di sabato la società non ha ancora comunicato nulla.

L’avversario. Gallo comunque mette in guardia: ““Avevo chiesto ai ragazzi una partita dove bisognava spingere al massimo e dobbiamo dobbiamo aggredire la partita con lo stesso spirito di mercoledì. E’ quello che dobbiamo fare a prescindere dall’avversario, ci sono stati momenti difficili, ma i ragazzi mi hanno dato una grande dimostrazione. Devo ancora decidere come giocheremo. Potrei anche fare giocare un centrocampista in difesa per far ripartire con qualità il gioco da dietro. “Il Bisceglie verrà qui a cercare di portare via punti in tutti i modi. Ho già passato una stagione con una società fallita, ma al fischio dell’arbitro i giocatori vogliono dimostrare professionalità e orgoglio. Ma noi dobbiamo aggredire la partita con forza e qualità, mi aspetto una prestazione di qualità. Damian sta bene, vedrò domattina come starà Salzano, è già da un po’ che non ha la mascherina protettiva. Paghera, Palumbo e Proietti sono tra i possibili titolari”

Un match complicato contro un avversario allo sbando dal punto di vista societario ma non così tanto a livello di squadra: “Contro il Bari la gara è stata facile da preparare, ho provato 3 cose in fase di possesso e di non possesso. Ormai siamo arrivato a marzo e bisogna aggiungere poco, la squadra ormai sa quello che deve fare. Dobbiamo iniziare la gara come abbiamo finito mercoledì”, dice Gallo

La situazione.Gallo recupera tre infortunati, vale a dire Nesta, Salzano e Marcone, ma è alle prese con la situazione di Parodi e Mammarella, che hanno qualche acciacco. Bergamelli è squalificato, con Celli e Suagher out squadra molto corta in difesa.