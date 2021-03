Ternana verso Francavilla, Lucarelli: “Ho fatto rivedere gli errori come a Mai dire Gol”

TERNI – La Ternana è partita alla volta di Francavilla Fontana dove domani alle 15 affronterà la Virtus di Bruno Trocini, alle prese con una crisi nera dopo il 4-0 di Caserta ed in silenzio stampa. Il tecnico Cristiano Lucarelli però non si fida: “Virtus in crisi? Quando giocano con noi le squadre è tutto relativo. Sicuramente non stanno facendo bene come negli anni passati, ma hanno un allenatore e dei giocatori, al netto degli infortuni, che possono dire la loro in questo girone. E’ un avversario sicuramente difficile, in un campo particolare con dimensioni ridotte, dove la palla non esce mai, a fondo campo è tutto attaccato alla linea di fondo, è come giocare in una gabbia. Ci vorrà una grande prestazione, è una partita di quelle con il bollino rosso. E’ una realtà consolidata in Serie C, hanno un mix di giovani e giocatori esperti. Trocini attua questo 3-5-2 da molto tempo, sono una squadra rodata, dovremo fare una grande prestazione”

Ripartenza. Lucarelli svela un aneddoto: “In settimana ho fatto rivedere ai ragazzi gli errori di Catanzaro con in sottofondo la musichetta di ‘Mai dire gol’ e ci abbiamo riso sopra . A Catanzaro non ne abbiamo fatta una giusta, è finita 2-1 senza nemmeno un tiro in porta da entrambe le parti, ma non è successo niente, ci sta di perdere una partita a marzo. Siamo tranquilli, chi non avrebbe messo la firma ad essere in questa situazione a questo punto, con un grande vantaggio e con gli scontri diretti vinti in trasferta? Andiamo avanti sereni, sapendo che potrà anche riaccadere, quando succede si riparte con serenità. Di solito a fine partita i ragazzi mettono la musica nello spogliatoio ed è accaduto anche dopo Catanzaro, quindi sono tranquillo per come hanno reagito”.

Le ultime. Lucarelli ovviamente non si scopre sulla formazione ma annuncia la convocazione di Proietti, al rientro dagli infortuni e spiega: “Metterò dentro una squadra che secondo me si adatta al contesto della partita.Qualcosa dobbiamo cambiare, ma non perchè abbiamo perso, io cambio spesso a seconda della partita. Devo cercare di scegliere le caratteristiche fisiche, tecniche e caratteriali adatte alla gara che mi aspetto”. Infortunati Laverone e Ndir.