Ternana verso Crotone, Lucarelli: “Credo ancora nei playoff. Krapikas non va crocifisso”

TERNI – La Ternana anticipa come di consueto la lunga trasferta (giocherà domenica a Crotone alle 15.30) e Cristiano Lucarelli ha parlato dunque in anticipo in conferenza stampa

Speranza playoff

Il tecnico dice di credere ancora nei playoff: “Ci credo, il dovere di crederci c’è sempre, ci deve essere, fino a che la matematica non ci condanna, è E’ un dovere mantenere la fiammella accesa seppur al cospetto di un calendario difficilissimo. Affrontiamo tutte squadre che lottano per rimanere per la zona playoff o vincere il campionato: non è semplice e lo sappiamo, ma abbiamo il dovere di fare il massimo nelle ultime partite”.

Poi parla della stagione: “Personalmente sono soddisfatto della stagione della Ternana. Potevamo avere qualche punto in più? Sicuramente. Ma questo vale per tutti, non solo per noi e alla fine fra quelli che potevamo fare e quelli persi sul campo, la cosa si compensa. E’il primo anno di B, sono soddisfatto: l’anno scorso abbiamo fatto una marcia trionfale e abbiamo vinto il campionato a quattro giornata dalla fine del campionato. Siamo soddisfatti, ma non appagati”

L’avversario di turno

Rossoverdi a Crotone contro un avversario che avrà tre squalificati ed è in una difficilissima situazione di classifica: “Non mi fido – spiega – l’organico è pensato da una società molto competente che ha fatto la spola tra B e A lanciando tantissimi calciatori: se fatto valutazioni errate oppure è stata un’annata sfortunata sicuramente domenica ci sarà una città, uno stadio che spingerà la squadra per giocarsi le ultime chance di salvezza. Dunque sarà una partita complessa”.

Fiducia a Krapikas

In porta, stante il fatto che Iannarilli è ancora positivo, sarà confermato Krapikas. Il portiere lituano avrà l’occasione di riscattarsi dopo il negativo debutto: “Bisogna tenere conto che è un ragazzo che ha giocato tre partite negli ultimi due anni, ci sta che non possa essere prontissimo – dice Lucarelli – Non vedo perché dovrebbe giocare il terzo, ci sono delle gerarchie, nate in allenamento ed io ho un rapporto umano che nel tempo mi premia. Anche se avesse sbagliato su tutti e quattro i gol con Lucarelli avrebbe giocato lo stesso. Non possiamo crocifiggerlo”

La situazione

“Agazzi non recupera, nemmeno per Frosinone. Siamo gli stessi di Martedì col dubbio Defendi che per giocare ha bisogno di fare delle terapie e dunque si poterà dietro questa situazione pe un po’. Dovremo fare delle considerazioni anche sui recuperi fisici. Tanti rientravano da lunga inattività”, conclude il tecnico.