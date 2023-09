Ternana verso Como, ufficiale De Boer. LucarellI: “Mi aspetto una crescita”

TERNI – La Ternana è partita per Como dove domani alle 16.15 sfida la formazione lariana per la quinta di campionato. Cristiano Lucarelli, tecnico rossoverde, ha parlato in conferenza stampa.

“I quindici giorni di sosta sono stati sfruttati appieno, sono contento di come abbiamo lavorato con i ragazzi. Si spera che ci sia una crescita della squadra, soprattutto dal punto di vista fisico. Io sono molto esigente ed è raro che alla fine della settimana sono pienamente soddisfatto, spero che il gap fisico sia stato colmato, ma è il tribunale verde che decide”.

Lucarelli ha provato Falletti in mediana: “Abbiamo cominciato a lavorarci ed è contento. Lui viene spesso indietro a prendere la palla arretrando il raggio d’azione, poi abbiamo Luperini che ha una grande intelligenza calcistica e quando Cesar arretra è bravo ad inserirsi negli spazi. Il modulo è quello, poi a partita in corso le pedine si possono muovere. Falletti dietro alle due punte per ora lo escludo, si fa fatica. Nel futuro, quando verrà meno lo strappo e l’intensità, lo vedrei bene anche da vertice basso davanti alla difesa”.

L’avversario

“Ho grande stima di Longo, siamo anche amici e ci conosciamo da tanti anni, abbiamo fatto le giovanili insieme. Spesso ci fanno i complimenti, ma domani non li voglio, voglio solo fare punti, i complimenti li mettiamo da parte. I giovani hanno bisogno sì di fare belle prestazioni, ma ora hanno bisogno dei risultati per rafforzare le certezze, ci sono dei periodi in cui non ti viene bene niente e non sei fortunato, il rischio di avere molti giovani è questo, ma è un rischio calcolato, d’altra parte hanno tantissimo entusiasmo e questo lo stanno trasmettendo anche a me”

La situazione

Non convocati i due nuovi, Kees De Boer e Federico Viviani, in ritardo di condizione. Disponibili tutti gli altri, tranne Txus Alba, mandato a giocare in Primavera per mettere minutaggio nelle gambe.

L’ultimo arrivato

Fra gli svincolati, la Ternana ha ufficializzato il centrocampista Kees de Boer, classe 2000. L’olandese si è legato alle Fere fino al 30 giugno 2024, con opzione per la prossima stagione.

Il neo-rossoverde, in carriera, ha disputato 151 gare (con 11 reti e 20 assist) tra Ajax Under 17, Swansea City (e Swansea City Under 18 e 21), ADO Den Haag (massima serie olandese) e VVV-Venlo (seconda serie olandese).