Ternana verso Cittadella, Lucarelli: “Vietato sbagliare”

TERNI – La Ternana scende in campo domani alle 16.15 a Cittadella. Così il tecnico Lucarelli in conferenza stampa.

“La squadra gioca bene, il ds è fra i migliori della B, gli allenatori portano avanti lo stesso credo, anche se hanno cambiato molto, quindi domani sarà una partita molto tattica e poco spettacolare. Dunque col Cittadella sarà durissima, le partite non fiscono nemmeno al 92′ perchè giocano fino all’ultimo. L’obiettivo? Fare punti. Noi dobbiamo salvarci, purtroppo non avremo sempre continuità di risultati ma dobbiamo averla nelle prestazioni. Ci sono però partite che non possiamo sbagliare e quella di domani è una di queste”.

Sulla squadra

“Viviani non è a disposizione. Su Favilli stiamo aspettando la risposta del Coni: il ragazzo dal punto di vista muscolare non ha problemi ma ha una borsite in un piede, è stato fatto un trattamento col cortisimo, speriamo di aver risolto il problemi. Purtroppo la borsite lo porta a fare appoggi innaturali. Marginean non è a disposizione per problemi fisici, il resto ci sono tutti”