Ternana verso Cittadella, Lucarelli: “Gruppo rodato, dobbiamo diventare guerrieri”

TERNI – Il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli ha parlato alla vigilia di Cittadella-Ternana, in programma domani alle 14 allo stadio Tombolato.

“Ternana e Cittadella sono due squadre che giocano molto facendo attenzione alla fase difensiva. I veneti hanno un modo di attaccare diverso da noi, ma sono molto forti. Il loro presidente ha alzato l’asticella e tutti i tesserati hanno fatto un appello al pubblico: segno che la sconfitta di Reggio Calabria li ha infastiditi. Per loro quella con la Ternana è la gara del rilancio, quindi noi dobbiamo togliere tutte le scorie che abbiamo ancora dell’ultimo match, che ancora ne abbiamo. Siamo bravi a giocare al calcio, ma dobbiamo diventare guerrieri”.

Sull’avversario

“Il Cittadella ha alcuni movimenti che fa molto bene, situazioni che porta avanti da anni, i giocatori sono abituati e sul mercato cercano i giocatori che sanno interpretare bene quel credo calcistico. Hanno fatto uno step in avanti prendendo giocatori di spessore. Domani è la vera prova, per noi, una gara importante per cominciare il nostro livello di crescita”.

Poi un monito: ” Il Cittadella ha avuto quattro rigori in sei partite, mentre noi non ricordo quando abbiamo avuto l’ultimo…”

Situazione

“Purtroppo non recuperiamo i giocatori che hanno avuto le scorie del derby, chi ha lavorato a parte, continua a farlo. Capanni ha avuto un’infiammazione al ginocchio, ha saltato i primi giorni della settimana, poteva essere dei nostri, ma siamo 30 e così abbiamo deciso di farlo fermare nel derby”. Capanni non è partito, così come Pettinari, Falletti e Bogdan, quest’ultimo alle prese con una contusione.