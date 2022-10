Ternana verso Benevento, Lucarelli: “Non mi fido delle loro assenze”

TERNI – Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, parla in conferenza stampa prima della partenza della squadra per Benevento, dove domani alle 14 sfiderà la squadra di Fabio Cannavaro.

“Il Benevento si sta esprimendo al di sotto delle potenzialità ma sicuramente non è una squadra in crisi: la rosa è importante e le ambizioni non le ridimensioni. Con Cannavaro la squadra ha realizzato due pareggi, ma ha giocato bene, ha un buon palleggio a centrocampo, quindi dobbiamo fare attenzione. Guardo solo al presente, al Benevento, che può farci restare in testa alla classifica: quello che abbiamo fatto sinora non conta. Troveremo una squadra forte ed arrabbiata. Le mancano tanti giocatori? Non mi fido e non credo che troveremo una squadra rassegnata. Domani è una tappa importante, anche dal punto di vista mentale: pretendo continuità da questo punto di vista, da qui alla fine del campionato”

La situazione della squadra

Con Capuano che dovrà operarsi e ne avrà fino a gennaio, il tecnico non scopre le carte su chi lo rimpiazzerà: “Diakitè ha saltato un allenamento, ha fatto differenziato. Non ha problemi. Le soluzioni al posto di Capuano ci sono, ma dobbiamo studiarle, perchè davanti hanno giocatori rapidissimi e quindi bisogna scegliere bene. Falletti sarà convocato, ricominciato a fargli assaggiare il campo e può essere utilizzato, se serve, per pochi minuti. Per Favilli invece bisogna aspettare la prossima settimana. Agazzi è ancora fuori”