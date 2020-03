Ternana verso Avellino, Gallo: “Squadra carica, siamo pronti”. Torna Bergamelli

TERNI – Niente conferenza stampa, come previsto dal decreto ministeriale contro il Coronavirus, ma dichiarazioni pregara del tecnico Fabio Gallo alla vigilia di Avellino-Ternana, anticipata alle 15 di domani allo stadio Partenio-Lombardi, ovviamente a porte chiuse

“Suagher, Defendi e Celli sono assenti, il resto sono tutti a disposizione. Finalmente abbiamo potuto lavorare una settimana intera, abbiamo messo benzina nelle gambe perchè facevamo fatica ad allenarci con continuità. La squadra sta bene, noi siamo pronti. Mi aspetto un Avellino fisico: la squadra è molto cambiata ed in più arrivata una nuova società (è stato presentato nei giorni scorsi il nuovo presidente D’Agostino ndr). Ne conosciamo pregi e difetti, avendoli già affrontati in coppa, ma anche loro conoscono i nostri”.

Coronavirus. In merito all’emergenza Coronavirus, Gallo spiega: “Cerchiamo per quanto possibile di rispettare tutte le prescrizioni, anche se ovviamente non è facile perchè il contatto fisico necessariamente c’è. Però a noi non è cambiato moltissimo”.

Formazione. Si va quindi verso un 3-5-2 con Iannarilli in porta; Russo, Sini e Bergamelli che torna dalla squalifica, in difesa; Parodi e Mammarella esterni di centrocampo con Damian, Paghera e Palumbo in mezzo, Ferrante e Partipilo davanti