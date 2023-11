Ternana-Venezia, Lucarelli non parla. Capozucca: “Ottimista, ma a tempo”

TERNI – Tutti a disposizione – col rientro dalla squalifica di Labojko e Capuano – tranne Travaglini e Txus Alba per Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana che domani alle 14 sfida il Venezia al Liberati in un match delicatissimo. Lucarelli ha disertato la conferenza stampa, per non rispondere alle domande scomode dei cronisti. Al suo posto a metterci la faccia il ds Stefano Capozucca.

Il quale dice: “Contro il Venezia mi aspetto la Ternana dei primi tempi, contro una candidata alla serie A allenata da uno che conosco bene come Vanoli. Non mi aspetto una vittoria in goleada, sarebbe fantacalcio, ma mi aspetto una bella prestazione. Il calcio è fatto di sorprese: chi si aspettava la sconfitta della Fiorentina in casa con l’Empoli?. Nessuno vuole retrocere, per il presidente sarebbe un fallimento, per cui a Gennaio se ci sarà da intervenire lo faremo. Anche per i tifosi paganti è un grande dispiacere, quindi lavoriamo per evitare la situazione peggiore”.

Poi le stoccate: “Certamente qualche giocatore non sta rendendo come dovrebbe: faremo le valutazioni con il tecnico, sperando che a Gennaio la classifica sia diversa. Sono ottimista, ma il mio ottimismo ha una scadenza, perchè se non vinciamo mai finisce”.