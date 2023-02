Ternana, un gol buono e due annullati: col Parma finisce solo pari

TERNI- Finisce 1-1 al Liberati fra Ternana e Parma, coi rossoverdi che recriminano per due reti annullate, la seconda probabilmente regolare.

Le scelte

Andreazzoli schiera Falletti titolare, stavolta in panchina va Partipilo. Solito 3-4-1-2. recuperato Palumbo sulla trequarti, c’è Cassata al posto di Agazzi, con Martella inizialmente centrale ma poi tornato terzino quando al 26′ Corrado chiede il cambio, con il tecnico che inserisce Mantovani. Formazione della vigilia confermata nel Parma.

Primo tempo

Ternana avanti subito con Palumbo che raccoglie il pallone al limite e con un delicatissimo piatto sinistro a giro supera Buffon. Subito prima ci aveva provato Ghiringhelli trovando però l’ex campione del Mondo pronto alla parata. Il Parma risponde al 21′ con Benedyczak che impegna Iannarilli alla parata d’istinto. Dopo Martella, Andreazzoli perde anche Favilli per infortunio (entra Partipilo) e subito dopo il Parma segna con Bernabè che pesca Iannarilli fermo da lontanissimo e lo beffa, con deviazione impercettibile ma decisiva di Mantovani. Al 40′ la Ternana segna ancora con Palumbo ben servito splendidamente da Falletti, ma l’arbitro annulla per fuorigioco del fantasista sudamericano, confermato dal Var.

Secondo tempo

Andreazzoli risparmia il secondo tempo a Ghiringhelli, forse vista la condizione precaria dei compagni di reparto. Partipilo segna ancora, in apertura di ripresa e di nuovo si vede annullare la rete per un fallo di mano di Palumbo ad inizio azione – in effetti il Parma aveva protestato molto- ancora una volta col Var. Molto dubbia la decisione dell’arbitro, le immagini non chiariscono.

Al 17′ gran tiro dal limite di Zanimacchia, Iannarilli si riscatta con una grande parata. A seguire ancora Partipilo, che calcia sul primo palo e Buffon para in due tempi. Poi Palumbo tira a botta sicura, salvata di testa un difensore. Poi il match lentamente scema, con Andreazzoli che pensa al derby e risparmia Martella e Falletti, dando spazio e Coulibaly ed all’umbro Capanni. Quest’ultimo ha messo in crisi il Parma con alcune belle accelerazioni, consentendo alla Ternana di chiudere in attacco, pur senza trovare il gol vittoria. Che invece il Parma sfiora con Inglese in pieno recupero.

Il tabellino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Sørensen, Martella (34’st Capanni); Ghiringhelli (1’st Defendi), Cassata, Di Tacchio, Corrado (26’pt Mantovani); Palumbo; Falletti (34’st Coulibaly), Favilli (34’pt Partipilo). A disp: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Proietti, Paghera, Donnarumma, All: Andreazzoli.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Osorio, Balogh, Valenti (1’st Inglese); Estevez, Bernabè (42’st Hainaut); Zanimacchia (35’st Bonny), Vazquez, Sohm (1’st Zagaritis); Benedyczak (24’st Juric) A disp: Chichizola, Corvi, Coulibaly, Cobbaut, Circati, Man, Charpentier All.Pecchia.

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia (assistenti: Schirru-Fontani IV Ufficiale: Kumara)

VAR: Manganiello di Empoli AVAR: Minelli

MARCATORI: 5’pt Palumbo (T), 35’pt Bernabè (P)

NOTE: Giornata fresca, terreno in buone condizioni, spettatori: 4.229 (di cui 1.723 abbonati e 198 ospiti). Incasso: € 32.994. Rateo abbonati: € 13.785,39 Ammoniti: Diakitè (T), Valenti (P), Defendi (T) Zanimacchia (P). Calci d’angolo 3-3. Recupero: 3’pt 4’st